{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2017
27 декабря 2017
21:05  27 декабря 2017 1

Власти раскрыли причину ДТП с автобусом в Москве

Международный инвестиционный форум
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал в качестве причины аварии человеческий факторФото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ДТП с участием автобуса, который въехал в подземный переход и задавил людей. Он считает, что в аварии свою роль сыграл человеческий фактор.

Губернатор ответил на вопрос о причинах столкновения. «Трагический, нелепый человеческий фактор», — приводит слова Воробьева РИА «Новости». Напомним, ДТП произошло в понедельник, 25 декабря. Автобус, в 2016 году переданный в «Мострансавто» для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья, въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе столицы. По имеющейся на данный момент информации, четверо погибли, несколько человек травмированы.

Источники сообщили, что водитель в тот день вышел работать в чужую смену, писало Nation News. Мужчина был задержан и на допросе признался, что перепутал педали. Как сообщало «URA.RU», он хотел подвинуться и пустить к остановке другой автобус, но отказали тормоза. По информации РАПСИ, Следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовные дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров