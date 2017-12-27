Власти раскрыли причину ДТП с автобусом в Москве

21:05 27 декабря 2017 1

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал в качестве причины аварии человеческий фактор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал ДТП с участием автобуса, который въехал в подземный переход и задавил людей. Он считает, что в аварии свою роль сыграл человеческий фактор.

Губернатор ответил на вопрос о причинах столкновения. «Трагический, нелепый человеческий фактор», — приводит слова Воробьева РИА «Новости». Напомним, ДТП произошло в понедельник, 25 декабря. Автобус, в 2016 году переданный в «Мострансавто» для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья, въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе столицы. По имеющейся на данный момент информации, четверо погибли, несколько человек травмированы.

Источники сообщили, что водитель в тот день вышел работать в чужую смену, писало Nation News. Мужчина был задержан и на допросе признался, что перепутал педали. Как сообщало «URA.RU», он хотел подвинуться и пустить к остановке другой автобус, но отказали тормоза. По информации РАПСИ, Следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовные дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.