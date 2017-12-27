22:20 27 декабря 2017 0

Водитель автобуса растерялся при потере управления Фото: «Типичное Одинцово», «ВКонтакте»

В Сети опубликовали запись с видеорегистратора из автобуса, который совершил наезд на толпу людей в подземном переходе Москвы. Устройство сильно повредилось в результате ДТП, но специалисты смогли расшифровать последние мгновения перед тем, как запись была прервана.

На аудио слышно, как водитель выкрикивает нецензурные слова. По всей видимости, он запаниковал, передает Life.ru. Это свидетельствует о том, что, вероятнее всего, утрата контроля над управлением стала для мужчины полной неожиданностью. Видео принадлежит «Известиям».

Ранее механик Первого автобусного парка Санкт-Петербурга предположил, что во время ДТП водителя не было за рулем. «URA.RU» писало, что шофер, вероятно, поставил автобус на ручной тормоз, после чего машина и тронулась с места.