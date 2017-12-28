«Первый канал» впервые покажет новогоднюю речь Путина в одно и то же время по всей стране

«Первый канал» впервые покажет новогоднюю речь Путина в 23:55 по всем часовым поясам страны. Для нужного эффекта задействуют группировку космической связи и спутники.
Как сообщается на сайте «Первого канала», новогодний ритм сбивала устаревшая, еще советская система телевещания. Вещание делилось на пять зон, чтобы компенсировать разницу во времени с Москвой. Эфир выходит со сдвигом два, четыре, шесть и восемь часов. В некоторых регионах, например, на Камчатке, праздничное обращение главы государства видели не вовремя. Также в прошлые годы сдвиг был в Хабаровске (там речь президента звучала в час ночи) и Омске (в одиннадцать вечера), напоминает ТАСС.
В прошлом году в новогодние каникулы сотрудник «Первого канала» слил в Сеть сериал «Шерлок». Позже канал извинился перед правообладателями за утечку, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».