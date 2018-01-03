За двое суток 2018 года спасатели Южного Урала десять раз выезжали на ликвидацию пожаров в частном секторе. Возгорания, как правило, происходили в банях и садовых домах, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Так, 1 января пожарные выезжали в садовое товарищество «Полет-2», где из-за перекала печи загорелась баня. В итоге огонь перекинулся на жилой дом, который пожарным удалось спасти. В первый день нового года огнеборцы потушили еще несколько бань в частном секторе. Во всех случаях причиной возгорания оказывался перекал печи.
Один из пожаров привел к трагедии: в садовом товариществе «Надежда» из-за отравления угарным газом погиб мужчина. По предварительно версии, дом загорелся из-за перекала печи, у которой погибший обогревался.
В региональном МЧС также отметили, что ни один из сгоревших объектов не был оборудован автономными пожарными извещателями, позволяющими обнаружить пожар на ранней стадии.