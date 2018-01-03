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Главные новости Челябинской области
11:40  03 января 2018 0

Новогодние каникулы обернулись массовым возгоранием бань на Урале

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
Причиной возгораний называют перекал печиФото: Владимир Андреев © URA.RU

За двое суток 2018 года спасатели Южного Урала десять раз выезжали на ликвидацию пожаров в частном секторе. Возгорания, как правило, происходили в банях и садовых домах, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Так, 1 января пожарные выезжали в садовое товарищество «Полет-2», где из-за перекала печи загорелась баня. В итоге огонь перекинулся на жилой дом, который пожарным удалось спасти. В первый день нового года огнеборцы потушили еще несколько бань в частном секторе. Во всех случаях причиной возгорания оказывался перекал печи.

Один из пожаров привел к трагедии: в садовом товариществе «Надежда» из-за отравления угарным газом погиб мужчина. По предварительно версии, дом загорелся из-за перекала печи, у которой погибший обогревался.

В региональном МЧС также отметили, что ни один из сгоревших объектов не был оборудован автономными пожарными извещателями, позволяющими обнаружить пожар на ранней стадии.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
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