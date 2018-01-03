Пермяк Антон Жаворонков создал новогоднюю коллекцию свитеров, где вместо привычных узоров и оленей изображены злободневные жизненные ситуации. Картинки ними резко стали популярными в Сети в конце 2017 года.
Идеи для изображений уралец берет из повседневной жизни — так на одежде появились асфальтоукладчик, работающий в снег, автомобиль, припаркованный сразу на два места или мать с коляской, перебегающая дорогу на красный свет, пишут в группе «Мой город — Пермь».
Мысль создать такую коллекцию пришла пермяку в декабре — он искал в интернете обычные свитеры с оленями, но решил переделать рисунки, добавив свой смысл. Жаворонков сделал несколько мемов, разместил в своем блоге и тут же получил отклик — посыпались заказы и новые варианты принтов. В соцсетях подхватили тренд и стали придумывать другие шутки на тему свитеров «с оленями». Так появились изображения «Свадьба в 18 лет» и «Взял кредит на свадьбу». Помочь уральцу в производстве одежды согласилась фабрика, которая выпускает около 10 свитеров в день.
Большинство комментаторов в соцсетях оценили задумку пермяка. «Отличный прикольный свитер. Я б взял. Хороший юмор — штука тонкая», — заметил Серега Бумерангов. «Я даже видела человека, который носит такой свитер, работает в думе», — добавила Ziya Abdullayev. Ряд пользователей раскритиковал такую идею: «Хрень откровенная… Кто ж их носить-то будет?»