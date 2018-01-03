{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 января 2018
02 января 2018
01 января 2018
31 декабря 2017
30 декабря 2017
29 декабря 2017
Главные новости Пермского края
16:59  03 января 2018 0

Ставшие хитом в Сети свитера с паркующимися «оленями» оказались уральским креативом. ФОТО

Свитера с мемами от пермяка широко разошлись по Сети перед Новым годомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяк Антон Жаворонков создал новогоднюю коллекцию свитеров, где вместо привычных узоров и оленей изображены злободневные жизненные ситуации. Картинки ними резко стали популярными в Сети в конце 2017 года.

Идеи для изображений уралец берет из повседневной жизни — так на одежде появились асфальтоукладчик, работающий в снег, автомобиль, припаркованный сразу на два места или мать с коляской, перебегающая дорогу на красный свет, пишут в группе «Мой город — Пермь».

1/5
Уралец показал особенности ремонта дорог Антон Жаворонков

Мысль создать такую коллекцию пришла пермяку в декабре — он искал в интернете обычные свитеры с оленями, но решил переделать рисунки, добавив свой смысл. Жаворонков сделал несколько мемов, разместил в своем блоге и тут же получил отклик — посыпались заказы и новые варианты принтов. В соцсетях подхватили тренд и стали придумывать другие шутки на тему свитеров «с оленями». Так появились изображения «Свадьба в 18 лет» и «Взял кредит на свадьбу». Помочь уральцу в производстве одежды согласилась фабрика, которая выпускает около 10 свитеров в день.

Большинство комментаторов в соцсетях оценили задумку пермяка. «Отличный прикольный свитер. Я б взял. Хороший юмор — штука тонкая», — заметил Серега Бумерангов. «Я даже видела человека, который носит такой свитер, работает в думе», — добавила Ziya Abdullayev. Ряд пользователей раскритиковал такую идею: «Хрень откровенная… Кто ж их носить-то будет?»

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров