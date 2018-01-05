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05 января 2018
Главные новости Москвы
04:55  05 января 2018 6

В Москве найден мертвым музыкант Дмитрий Калинин

На теле артиста были обнаружены множественные ножевые раненияФОТО: скрин YouTube

Артист театра «Русская песня» Дмитрий Калинин, известный под псевдонимом CrazyBalalaika, был найден мертвым 30 декабря в Москве. Смерть музыканта наступила в результате множественных ножевых ранений.

Тело Калинина нашли в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста. На нем обнаружили множественные ножевые ранения, в том числе в области сердца. Рядом был найден и нож, передают «Дни.ру».

«Он был очень талантливым человеком. По-новому видел звучание балалайки в мире, по-новому его транслировал. Он вплел звучание балалайки в танцевальную музыку, которая транслировалась в клубах и на дискотеках», —выразил соболезнование полный тезка погибшего, лидер шоу-оркестра «Русский стиль».

Как сообщается, музыкант перестал выходить на связь 27 декабря. В последний раз его видели выходящим из здания театра «Русская песня», которым руководит Надежда Бабкина. В поисках артиста принимали участие волонтеры поисково-спасательного отряда «LizaAlert». Они и подтвердили смерть Калинина.

Александр Черноскутов
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