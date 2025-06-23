Грушко заявил о готовности России отвечать на действия НАТО

Россия готова принять упреждающие меры в случае реализации НАТО планов по наращиванию интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО/ПВО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«В ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в том числе упреждающие», — заявил Грушко на фоне подготовки саммита альянса в Гааге, передает РИА Новости. По словам замглавы МИД РФ, заявления о необходимости масштабного наращивания оборонительных возможностей НАТО фактически являются признанием эффективности и мощи российских вооруженных сил, проявленных в ходе специальной военной операции. Он также отметил, что на практике реализация подобных масштабных задач для альянса может быть затруднена и потребует значительных усилий.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что на саммите альянса, который пройдет 24-25 июня, страны обсудят новые цели в области обороны и сдерживания, включая значительное усиление систем ПВО и ПРО, а также развитие возможностей по использованию ракет большой дальности. По словам Рютте, альянс намерен увеличить потенциал своих оборонительных систем на 400% для «защиты от России».
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