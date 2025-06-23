Расчленителя Коэна наказали за мерч с насмешками над убитой им девушкой

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал, отсидевшего за убийство, россиянина Виктора Коэна, на 60 тысяч рублей за продажу мерча, высмеивающего его жертву. Коэн еще в 2011 году был осужден за убийство и последующее расчленение тела убитой им девушки, через мясорубку.
«Фрунзенский суд Владивостока назначил убийце-расчленителю Виктору Коэну штраф в 60 тысяч рублей за циничный мерч, высмеивающий его же жертву», — передает Life.ru. По данным их источника, действия Коэна стали предметом проверки Следственного комитета после многочисленных жалоб граждан. Мерч содержал надписи, отсылающие к обстоятельствам дела, например, «Мясорубка правосудия» и изображения, связанные с допросом обвиняемого.
Следователи квалифицировали действия Коэна по статье 282 УК РФ (разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства). «В отношении Виктора Коэна была проведена проверка, после чего он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили журналисты.
В 2011 году во Владивостоке Виктор Коэн совершил жестокое убийство своей 26-летней девушки Галины Колядзинской. После освобождения он стал активно вести социальные сети и привлекать внимание к своей персоне, в том числе за счет продажи скандального мерча и публикации видео на тему преступления.
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