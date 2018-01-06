Антенна Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра (КРТПЦ) стала короче на 20 метров. Накануне жители краевого центра в социальных сетях обратили внимание на внешний вид 275-метровой телевышки на бульваре Гагарина
«А вы заметили, что пермская телевышка стала почти на 20 м короче и с нее исчезла антенна?» — такой пост, снабженный фотографиями, опубликовал у себя на странице в сети «ВКонтакте» житель Перми Виталий Юрьев.
Причина уменьшения антенны в размерах, впрочем, не скрывалась: рабочие демонтировали верхнюю часть антенны. Причем сделано это было не в праздничные дни, а еще в конце декабря. Как оказалось, при первоначальном монтаже верхнюю часть антенны попросту неправильно собрали, фактически перевернув конструкцию. Сейчас монтажникам предстоит исправить ошибку.
В Пермском КРТПЦ считают, что проводимые работы не повлияют на качество цифрового эфирного телевещания в Перми, сообщает портал «Мой город Пермь». До окончания работ трансляции будут вестись с резервной антенны на улице Технической.
Напомним, в ноябре прошлого года специалисты Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения и московского Центра санитарии и эпидемиологии установили, что в зоне повышенного электромагнитного загрязнения в Перми живут свыше 15 тысяч человек. Как писало «URA.RU», максимальный электромагнитный фон зафиксирован в районе Городские горки, который находится в непосредственной близости от телебашни — там норма излучения превышена в пять раз.