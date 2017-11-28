В Перми 15 тысяч человек оказались в зоне опасного излучения

13:09 28 ноября 2017 0

Уровень электромагнитного поля в центральной части Перми Фото: официальная документация

В Перми 15 тысяч человек живут в зоне электромагнитного риска, что может нанести ощутимый вред их здоровью. К такому выводу пришли ученые Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения и московского Центра санитарии и эпидемиологии.

Замеры проводились в 109 тысячах точек города. Исследование показало, что в зоне повышенного электромагнитного загрязнения живут свыше 15 тысяч человек. Максимальный электромагнитный фон зафиксирован в районе Городские горки, который находится в непосредственной близости от телебашни. Там норма излучения превышена в пять раз.

По словам доктора биологических наук, члена национального комитета по защите от неионизирующих излучений Александра Старцева, продолжительное пребывание человека в электромагнитном поле, превышающем предельно допустимую норму, может нанести вред его здоровью. «В частности, излучение может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и нервной системы», — сообщил «URA.RU» Старцев.

Научный руководитель медицинской платформы Biogenom, академик РАН, профессор Нина Зайцева также утверждает, что электромагнитное излучение может стать причиной некоторых заболеваний. «При этом нужно учитывать генетические особенности, образ жизни, экологию рядом с домом и работой, сегодняшнее состояние здоровья, даже особенности дома, в котором живет человек: соблюдаются ли нормативы качества внутренней среды жилых помещений, насколько стены дома защищают от излучения», — говорит профессор.

Всего в Перми в результате исследования было выявлено 2011 источников электромагнитного поля: 1666 базовых станций сотовой связи, 248 радиорелейных линий связи, 95 антенн радиоцентров, 2 трассовых обзорных радиолокатора и так далее.