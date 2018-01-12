17:27 12 января 2018 3

Зимой начинающим водителям лучше не садиться за руль Фото: Дарья Попова © URA.RU

Свердловская Госавтоинспекция призвала неопытных водителей не ездить зимой, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. В ведомстве Юрия Демина испугались роста ДТП.

«Настоятельно рекомендуем водителям, не имеющим опыта вождения, а также опыта управления ТС в условиях зимы (снег, гололёд, заснеженная дорога, плохая видимость), ни в коем случае не садиться за руль. Своими действиями такие водители подвергают опасности себя и других участников дорожного движения», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Неопытные водители не могут оперативно реагировать в экстренных ситуациях, отметили инспекторы. По их данным, несколько серьезных ДТП произошли в Белоярском районе именно из-за того, что люди за рулем не справились с управлением на зимней дороге. В авариях в Заречном погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Накануне на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган автоледи на Chevrolet Klan столкнулась с грузовиком Scania. Как пояснила инспекторам ДПС женщина-водитель, чтобы избежать столкновения с впереди идущей машиной, она нажала на тормоз: автомобиль стал неуправляемым, машину развернуло на 180 градусов и выбросило на встречку. Водитель и две пассажирки машины госпитализированы с травмами.

Другая страшная авария произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень 8 января. В результате встречного столкновения погибли три человека; ещё четыре, среди которых двое детей, были госпитализированы в тяжёлом состоянии. 11 января стало известно, что четырёхлетняя девочка скончалась. По данным ГИБДД, у женщины, спровоцировавшей аварию, водительский стаж оказался меньше года.