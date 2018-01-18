Челябинцы будут поставлять трубы в Арктику

Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) первая в России освоила производство труб для обустройства скважин для добычи нефти и газа на арктическом шельфе. До сих пор подобные конструкции российские добытчики энергоресурсов заказывали из-за рубежа.
Как пояснили в ЧТПЗ, в основе отечественной разработки — электросварные трубы диаметром 508-914 мм с толщиной стенки 15,9-38,1 мм из стали класса прочности Х52-Х60 производства цеха «Высота 239» ЧТПЗ. В качестве замкового соединения использована продукция ЗАО «Росшельф» (официальный представитель Oil States в России). Собирают изделия с помощью круговой сварки на заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ).
Конструкции используют при обустройстве месторождений на шельфе для укрепления стенок устья скважины. Потенциальные потребители продукции — российские и иностранные добывающие компании.
«Разработку Группы ЧТПЗ и „Росшельфа“ отличает простота и скорость сборки. За счет использования замковых коннекторов значительно ускоряется строительство скважин — соединение труб занимает менее 30 секунд и не требует дополнительных инструментов, как происходит при использовании обсадных труб с резьбовыми соединениями», — рассказал технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.