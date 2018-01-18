{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 января 2018
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Челябинской области
14:48  18 января 2018 0

Челябинцы будут поставлять трубы в Арктику

Завод
Трубы разработали в цехе «Высота 239»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) первая в России освоила производство труб для обустройства скважин для добычи нефти и газа на арктическом шельфе. До сих пор подобные конструкции российские добытчики энергоресурсов заказывали из-за рубежа.

Как пояснили в ЧТПЗ, в основе отечественной разработки — электросварные трубы диаметром 508-914 мм с толщиной стенки 15,9-38,1 мм из стали класса прочности Х52-Х60 производства цеха «Высота 239» ЧТПЗ. В качестве замкового соединения использована продукция ЗАО «Росшельф» (официальный представитель Oil States в России). Собирают изделия с помощью круговой сварки на заводе «Соединительные отводы трубопроводов» (входит в Группу ЧТПЗ).

Новость по теме
«Никто и никогда не строил такие морские объекты»: «Газпром» запускает первый проект по добыче газа на шельфе российской Арктики

Конструкции используют при обустройстве месторождений на шельфе для укрепления стенок устья скважины. Потенциальные потребители продукции — российские и иностранные добывающие компании.

«Разработку Группы ЧТПЗ и „Росшельфа“ отличает простота и скорость сборки. За счет использования замковых коннекторов значительно ускоряется строительство скважин — соединение труб занимает менее 30 секунд и не требует дополнительных инструментов, как происходит при использовании обсадных труб с резьбовыми соединениями», — рассказал технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров