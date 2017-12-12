В канун профессионального праздника генеральный директор одной из крупнейших газпромовских «дочек» — компании «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно проанонсировал первый российский проект по бурению на шельфовых месторождениях Арктики. Для его реализации отечественной промышленности придется сделать несколько невероятных шагов.
Освоение российского арктического шельфа предполагается начать с добычи газа на месторождении Каменномысское-море. Следом будет вводиться в эксплуатацию Северо-Каменномысское, после чего дойдет очередь до менее крупных. Все они впоследствии будут объединены в единый добывающий узел, связанный с Ямбургской газотранспортной схемой.
Месторождение Каменномысское-море расположено в 50 километрах от берега. Для его освоения кампания планирует построить специальную платформу, рассчитанную на работу в экстремальных условиях Обской губы с ее резкими перепадами температуры до минус 50 градусов и сильными штормовыми ветрами. «По большому счету, это плавучий остров — 135 метров в длину и 69 в ширину. Шестьдесят тысяч тонн стали пойдут на изготовление её основы. Уникальная конструкция предусматривает „посадку“ подводной части плавбазы на грунт с последующим стационарным закреплением ее сваями», — рассказывает замначальника отдела сопровождения проектирования и строительства объектов морских месторождений газопромыслового управления «Газпром добыча Ямбург» Александр Большаков, курирующий часть шельфового проекта.
Для доставки тысячи тонн грузов к месту бурения компания также планирует создать целый флот кораблей на воздушной подушке. Кроме того — создать на берегу всю необходимую инфраструктуру для транспортировки добываемого газа. Все объекты проектируются с учетом работы при низких температурах, в сложных метеоусловиях Севера.
«Никто и никогда не строил такие морские объекты, никто и никогда не начинал работы по добыче газа в столь сложных условиях Заполярья», — отмечает Александр Большаков. При этом и сама платформа, и все необходимое оборудование будет создаваться исключительно на российских предприятиях. Как отмечают в компании «Газпром добыча Ямбург», сложность стоящих задач даст серьезный толчок к развитию отечественной промышленности и науки.
Подробнее о планах «Газпром добыча Ямбург» по развитию российского Арктического шельфа читайте в спецпроекте «URA.RU».