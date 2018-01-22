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22 января 2018
14:12  22 января 2018 2

«Это было отличное сражение!» В финал конкурса «Лидеры России» вышли чиновники и банкиры

Всероссийский конкурс управленцев
Определились первые финалисты конкурса управленцев «Лидеры России»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Центрального федерального округа. В следующий тур прошли 60 участников, успешно преодолевших испытания двух окружных полуфиналов. Среди них представители банковского сектора, сотрудники аппарата правительства России и Москвы, а также несколько индивидуальных предпринимателей.

Так, среди отличившихся можно выделить Михаила Хомича, который является заместителем председателя правительства Удмуртии и постпредом главы Удмуртии при президенте РФ. Финалистом стал Андрей Бадин, работающий директором Департамента проектной деятельности правительства РФ. Именно он основал в 2015 году одну из ведущих российских компаний «Проектные сервисы», профессионально оказывающую услуги управления проектами. В финал также прошел ведущий новостей «Первого канала» Сергей Тугушев. «Это было отличное сражение! Теперь высыпаться!» — написал журналист на своей странице в Instagram.

В списке значатся также несколько сотрудников Сбербанка, подчиненных Германа Грефа (Алтухов Кирилл, Огуряев Дмитрий и Токарев Никита). В финале оказалась и Шклярук Мария, вице-президент Центра стратегических разработок Алексея Кудрина.

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Из 60 финалистов Центрального федерального округа 45 человек представляют Москву, 7 — Московскую область, двое — Рязанскую область и по одному человеку — Владимирскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Тамбовскую и Ярославскую области.

Отметим, что из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфиналов дошли чуть более двух с половиной тысяч человек. Из них отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей. Им предстоит встретиться в финале, который пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи, где и определятся 100 победителей.

Именно эта сотня получит право на протяжении года работать с наставниками, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин, глава Министерства экономического развития Максим Орешкин, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и другие. Кириенко, выступая перед полуфиналистами из ЦВО в Москве, пообещал, что конкурс станет ежегодным. Он отметил, что перед организаторами конкурса управленцев поставлена задача не просто выявить победителей, но и «дать глубокую обратную связь» каждому заявившемуся.

Нина Калинина
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