15:03 13 января 2018 0

Сергей Кириенко пообещал сделать конкурс «Лидеры России» ежегодным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конкурс «Лидеры России» будет проходить каждый год. Об этом заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, отметив, что стажировку у наставников смогут пройти не только победители конкурса, но также финалисты и полуфиналисты.

Выступая перед полуфиналистами в Москве Кириенко подчеркнул, что конкурсанты, которые проиграли в этом году, смогут «добрать необходимых компетенций, добрать необходимых знаний и принять участие в конкурсе уже в 2018 году», сообщает РИА «Новости». Он отметил, что перед организаторами конкурса управленцев поставлена задача не просто выявить победителей, но и «дать глубокую обратную связь» каждому заявившемуся.

Наставники конкурса, в число которых входят мэр Москвы Сергей Собянин, глава Министерства экономического развития Максим Орешкин, сам Кириенко и другие, смогут выбирать себе учеников не только из победителей, но и из участников полуфинала. По словам Кириенко, в перспективе количество наставников, которые могут выбрать себе участники конкурса, может быть увеличен с 5 до 10. «Финалисты — 100 человек — будут иметь гарантию того, что они получат кого-то из наставников. Но ничего не мешает наставнику выбрать не из ста победителей, но и из 300 вышедших в финал или полуфиналистов», — цитирует Кириенко ТАСС.

Первый замглавы администрации президента России подчеркнул, что при выборе наставников не будет никаких ограничений, главный принцип — чтобы пары «наставник-наставляемый» формировались «по взаимной заинтересованности». Как ранее писало «URA.RU», победителям конкурса предстоит год провести вместе со своими наставниками из числа высших государственных чиновников и топ-менеджеров госкорпораций.

Кириенко напомнил, что от победителей конкурса не требуют готовности перейти на государственную и муниципальную службу. Его главная цель — помочь конкурсантам стать полезными для страны и способными помочь в развитии различных отраслей.

На слова Кириенко отреагировал московский градоначальник Сергей Собянин, который признался, что в ходе этого конкурса сильно пересмотрел свои взгляды на подбор кадров. «Мы уже сегодня присматриваемся к людям, прошедшим в полуфинал. Я уверен, что после анализа кадрового состава, который мы уже получили в полуфинале, мы обязательно сделаем предложения», — отметил мэр Москвы, его слова приводит РИА «Новости». Собянин сравнил столицу России с огромной корпорацией, где в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ строительстве, транспорте работают более 800 тысяч человек. Для этой корпорации, отметил Собянин, постоянно нужна кадровая подпитка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лично следит за конкурсом и намерен встречаться с победителями конкурса, напомнил Кириенко. 300 финалистов конкурса получат грант в 1 млн рублей на повышение квалификации в любом из российских учебных заведений, которое они смогут выбрать сами. Цель конкурса, как ранее писало «URA.RU», выявить перспективных руководителей-лидеров в России, обладающих высоким уровнем развития управленческих навыков.