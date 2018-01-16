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16 января 2018
Главные новости Москвы
16:07  16 января 2018 0

В России запущен новый кремлевский кадровый проект

Как топ-менеджеры госкорпораций рассказали о своих наставниках
Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.RU»
Медийный запуск Всероссийского конкурса
Первый замглавы администрации Сергей Кириенко рассказал, кто стоит за каждым успешным человекомФото: Антон Белицкий © URA.RU

Во вторник, 16 января, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко презентовал новый конкурс «Лучшие практики наставничества». По словам кремлевского чиновника, он станет двигателем всех других проектов, запущенных на платформе «Россия — страна возможностей», в числе которых — и «Лидеры России».

Кириенко напомнил, что в конкурсе «Лидеры России» наставниками выступают «лучшие управленцы страны».«Когда с молодыми ребятами, которые участвуют в конкурсе и выходят в финал, разговариваешь, задаешь им вопрос: „Что для вас важнее — миллион рублей, который вы получите на повышение своей квалификации, или возможность в течение года поработать с наставником?“. Практически 100% отвечают, что никакие деньги несопоставимы с возможностью работы с наставником, возможностью перенимать опыт», — сказал он.

Медийный запуск Всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества". Москва, белоусов андрей, кириенко сергей
Помощник президента Андрей Белоусов уверен, что каждому талантливому человеку нужен свой «садовник»
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Организатором конкурса «Лучшие практики наставничества» выступает «Агентство стратегических инициатив» (АСИ): с 16 января по 1 февраля через сайт организации может подать заявку любой желающий, имеющий опыт в сфере наставничества.

Победителей проекта определят в производстве, бизнесе, социальной сфере, образовании. Будут также отдельные номинации «Дети учат детей», «Наставник года» и «Руководитель года». В каждой номинации за первое место присуждается 300 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч, за третье — 100 тысяч.

Как рассказала «URA.RU» генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, по итогам конкурса лучшие наставнические практики будут внедряться в систему российского госуправления, а в перспективе статус «наставника» может быть законодательно закреплен и материально поощряться.

Замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко заметил, что никакие знания и навыки не передаются иначе, как от человека к человеку. «За каждым успешным деятелем есть свой учитель, свой наставник. Поэтому это важный проект». Его слова подтвердил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев: «Для атомной промышленности институт наставников имеет особое значение. Ведь средний срок работы атомных станций — 60 лет, поэтому необходимо поддерживать непрерывную цепочку знаний, преемственность. У меня у самого сейчас работают советниками бывшие министры еще советских времен. И Сергей Владиленович (Сергей Кириенко — прим. ред.) мой наставник, конечно».

Медийный запуск Всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества". Москва, белозеров олег
Глава РЖД Олег Белозеров поддержал новый конкурс
Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что в системе железных дорог институт наставничества уже давно активно развивается: «Каждый год в компанию приходят более 60 тысяч новых сотрудников, и новый человек никогда не будет допущен к рабочему процессу без обязательной работы с наставниками. У нас более 20 тысяч наставников».

Белозеров заявил, что сотрудники его компании с удовольствием примут участие в новом конкурсе. Руководители «Алросы», «Аэрофлота», группы ЧТПЗ также высказались в поддержку проекта.

Помощник президента Андрей Белоусов заявил, что любой человек и ребенок изначально талантлив, но для раскрытия таланта нужен индивидуальный подход: «Нужен садовник, выращивающий дерево. Проект наставничества призван создать условия для того, чтобы человек в существующих реалиях мог раскрыться».

Конкурс «Лучшие практики наставничества» пройдет в два этапа: до 10 февраля будет сформирован шорт-лист номинантов конкурса, а 13 февраля практика наставничества презентуют. 14 февраля победителей и финалистов конкурса наградят на площадке первого Всероссийского форума «Наставник-2018», который будет проходить с 13 по 15 февраля на ВДНХ. Форум объединит несколько тысяч человек, работающих в сфере наставничества.

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