Российскую армию вооружили новыми автоматами

Министерство обороны России приняло на вооружение новые автоматы Калашникова и Дегтярева. Поступившее оружие рекомендовано к вооружению Сухопутных, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
«Решение принято по АК-12 и АК-15», — приводит сообщение пресс-службы ведомства RT. Помимо оружия производства «Калашникова», армии снабдят автоматами АЕК-971 и АЕК-973, разработанными на заводе имени Дегтярева, сообщает телеканал 360. Отмечается, что все вышеуказанное оружие проходило испытания для включения в боевую экипировку «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего».
Ранее «URA.RU» писало, что концерн «Калашников» разработал комплект модернизации, который можно установить на любой автомат семейства АК за 15 минут. В скором времени он будет поставлен в вооруженные силы России, однако экспорт комплектов пока не рассматривается. Отмечается, что на сегодняшний день автоматы Калашникова остаются вне конкуренции по продаже оружия за границу.