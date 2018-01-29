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30 января 2018
29 января 2018
22:55  29 января 2018 1

Российскую армию вооружили новыми автоматами

Репетиция парада Победы, солдат, военный, автомат калашникова
Военных снабдили усовершенствованными образцами стрелкового оружияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство обороны России приняло на вооружение новые автоматы Калашникова и Дегтярева. Поступившее оружие рекомендовано к вооружению Сухопутных, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

«Решение принято по АК-12 и АК-15», — приводит сообщение пресс-службы ведомства RT. Помимо оружия производства «Калашникова», армии снабдят автоматами АЕК-971 и АЕК-973, разработанными на заводе имени Дегтярева, сообщает телеканал 360. Отмечается, что все вышеуказанное оружие проходило испытания для включения в боевую экипировку «Ратник», которая позиционируется как экипировка «солдата будущего».

Ранее «URA.RU» писало, что концерн «Калашников» разработал комплект модернизации, который можно установить на любой автомат семейства АК за 15 минут. В скором времени он будет поставлен в вооруженные силы России, однако экспорт комплектов пока не рассматривается. Отмечается, что на сегодняшний день автоматы Калашникова остаются вне конкуренции по продаже оружия за границу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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