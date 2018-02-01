Историей трехлетнего малыша, отморозившего руку на прогулке в пермском детском саду, займутся следователи. В дошкольном учреждении проведут проверку, сообщили «URA.RU» в СКР по Пермскому краю.
«Следственным отделом по Кировскому району города Перми СУ СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту обморожения пальцев левой руки 3-летним ребёнком в детском саду», говорится в сообщении. Напомним, возмутительный инцидент произошел 30 января в детском саду. Трехлетний мальчик вышел на прогулку в одной варежке. Он начал плакать, жалуясь на то, что замерзла рука. Воспитательница вместо того, чтобы отвести малыша обратно в группу, накричала на него и сказала: «Замолчи». В травмпункте у ребенка диагностировали обморожение первой степени.
Как отметили в СУ СКР по Пермскому краю, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения. В отношении воспитательницы не исключено возбуждение уголовного дела. Также ситуацию параллельно изучают в департаменте образования.