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02 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:47  02 февраля 2018 0

В Ульяновске определились с наказанием для курсантов за секс-клип

Курсанты продолжат учиться в летном училищеФото: скрин видео YouTube

В Ульяновском институте гражданской авиации курсантов решили не отчислять, а ограничиться выговором. Ранее студенты вуза сняли эпатажный клип-пародию на Satisfaction, который взбудоражил общественность.

«Курсанты нарушили требования Устава учебного заведения. В соответствии с этим им объявлен выговор. С первокурсниками и их родителями были проведены беседы», — цитирует представителя летного училища Life.ru. В учебном заведении заверили, что в настоящее время все участники скандального видео продолжают учебу.

Ранее губернатор региона вступился за танцующих курсантов из института, информировало Nation News. Сергей Морозов отметил, что отчислением ребятам можно перечеркнуть мечту и сломать жизнь, а значит, наказание должно быть соразмерно их поступку. На защиту ульяновских студентов встали также мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман («URA.RU» писало, что таким образом он попытался вернуться в повестку СМИ) и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Последний, как сообщало RT, поощрил танцы молодых людей и призвал делать перерывы на занятиях в виде дискотек.

Провокационные танцы курсантов широко обсуждались в сети в Сети и породили волну флешмобов. Защитники танцоров создали на специальном сайте петицию в их поддержку. Письмо было адресовано в Росавиацию и прокуратуру РФ, передавало «Утро.ру».

Ксения Томашова
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