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18 января 2018
14:34  18 января 2018 19

Ройзман поддержал ульяновских курсантов, снявших «гомосексуальный» клип. ВИДЕО

Заседание Екатеринбургской городской Думы. Екатеринбург, ройзман евгений, екатеринбургская городская дума
Мэр Екатеринбурга пытается вернуться в повестку СМИФото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вступился за курсантов Ульяновского летного училища, снявших эротический клип в общежитии. Это уже вторая попытка главы городской думы напомнить о себе, используя федеральный повод.

«Считаю, что начальник Ульяновского летного училища должен сделать официальное заявление: „Мои курсанты самые крутые, они сделали охренительный клип и показали, что они дерзкие и остроумные. Уверен, что они сумеют хорошо учиться и станут замечательными летчиками! Наше училище лучшее. А кто будет говорить глупости про моих курсантов — будет иметь дело со мной!“» — написал он в Facebook.

Пост в защиту студентов появился на фоне сообщений о том, что в Ульяновске создали специальную комиссию для разбора действий курсантов. Сама тема эротического клипа, снятого учащимися авиаучилища, второй день находится в топах новостей.

За месяц это уже вторая попытка главы гордумы Екатеринбурга отметиться в федеральном скандале. Неделю назад Евгений Ройзман также стал одним из первых, кто заявил о том, что подписи за выдвижение Ксении Собчак в президенты якобы собираются финансово-промышленными группами «по указке сверху» наравне с подписями в поддержку Владимира Путина. Заявление, дискредитирующее телеведущую, которая позиционирует себя как лидера оппозиции, было растиражировано многими СМИ. Сама Ксения Собчак при этом заявила, что удивлена словам бывшего «друга семьи», с которым она советовалась перед принятием решения о своем выдвижении.

Столь громкие заявления Ройзмана, по мнению политологов, звучат потому, что у мэра практически нет шансов переизбраться этим летом. При этом он хочет остаться в политике и единственной возможностью для него в настоящее время является только некая публичная деятельность, но собственных ресурсов на создание интересных информповодов у него нет.

Виктор Жуков
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