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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:09  05 февраля 2018 0

Куйвашев помог трудоустроить бывшего главврача областной больницы. Ему отдан глобальный проект

Форум медицинской общественности
Феликс Бадаев будет следить за развитием медицинского кластераФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своим советником Феликса Бадаева, бывшего главврача областной клинической больницы №1. По данным департамента информационной политики главы региона, Бадаев будет курировать создание медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга.

«Благодарю вас за многолетний добросовестный труд. Теперь вам предстоит включиться в очень важный проект, который мы реализуем вместе с компанией „Ренова“ — медицинский кластер. Кроме того, на вас также еще лежит общественно важная работа — это медицинская палата, которую вы возглавляете», — заявил Евгений Куйвашев.

Феликс Бадаев отметил, что областная больница, которую он возглавлял, сегодня по-прежнему остается лидером в сфере высоких технологий среди медицинских учреждений УрФО. Советник губернатора надеется, что все планы по развитию ОКБ №1 будут реализованы — в частности, переоснащение больницы современным оборудованием.

По словам Бадаева, медицинский кластер — глобальный проект, которой в будущем станет основой развития здравоохранения всего региона. На территории кластера появятся медицинский университет, клинические базы и научно-исследовательские институты. «Это объединение научной, учебной и врачебной практики. Мы занимали одно из ведущих мест по уровню здравоохранения в Российской Федерации. И мы его практически не утеряли, но его нужно постоянно поддерживать», — отметил Феликс Бадаев.

Напомним, что перестановки в руководстве Свердловской областной больницы произошли в январе. Глава региона назначил на должность главного врача Игоря Трофимова, который занимал пост регионального министра здравоохранения с мая 2016 года. О грядущем назначении предшественника Трофимова на должность советника губернатора «URA.RU» сообщало в рамках нового выпуска «Слухов».

Сергей Макеев
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