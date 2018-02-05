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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:18  05 февраля 2018 3

Госдума согласилась повысить минимальную зарплату с 1 мая

Клипарт., взятка, зарплата, деньги
МРОТ с 1 мая составит 11 163 рубля в месяцФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года одобрил профильный комитет Госдумы. Согласно поправкам, МРОТ составит 11 163 рубля в месяц.

Ожидается, что изменения по МРОТ коснутся трех миллионов человек, из которых больше половины заняты в государственных и муниципальных учреждениях. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что потребность в дополнительных средствах на повышение зарплаты составит около 22 миллиардов рублей. При этом треть расходов бюджета вернется в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физлиц, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает телеканал 360, расходы на увеличение зарплат в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей. Повышение уровня МРОТ изначально планировалось с 1 января 2019 года, однако на встрече главы государства и независимых профсоюзов России было принято решение ускорить процесс.

Сергей Макеев
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