Госдума согласилась повысить минимальную зарплату с 1 мая

19:18 05 февраля 2018 3

МРОТ с 1 мая составит 11 163 рубля в месяц Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года одобрил профильный комитет Госдумы. Согласно поправкам, МРОТ составит 11 163 рубля в месяц.

Ожидается, что изменения по МРОТ коснутся трех миллионов человек, из которых больше половины заняты в государственных и муниципальных учреждениях. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что потребность в дополнительных средствах на повышение зарплаты составит около 22 миллиардов рублей. При этом треть расходов бюджета вернется в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физлиц, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает телеканал 360, расходы на увеличение зарплат в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей. Повышение уровня МРОТ изначально планировалось с 1 января 2019 года, однако на встрече главы государства и независимых профсоюзов России было принято решение ускорить процесс.