{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,95
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 февраля 2018
07 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:36  07 февраля 2018 2

Заподозренную в мошенничестве чиновницу нашли мертвой

Елену Шишмареву подозревали в мошенничестве и превышении должностных полномочийФото: minzdrav.tatarstan.ru

Заместителя министра здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву, которую суд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве, нашли мертвой в собственном доме. По предварительной версии, женщина покончила с собой.

Елену Шишмареву подозревали в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщает телеканал 360. Следствие полагает, что по требованию замминистра одно из медучреждений республики насильно направляло своих сотрудников на курсы повышения квалификации в ИПК «Прогресс» — в случае несогласия к работникам применялись санкции якобы по указанию Шишмаревой. За два года фирма заключила сотни договоров на восемь миллионов рублей, пять из которых поступили на счет подруги Шишмаревой, завкафедрой Казанского федерального университета Елены Фахрутдиновой.

3 февраля суд решил отправить Елену Шишмареву под домашний арест до 1 апреля. «Она была расстроена и подавлена, заплаканная. Лицо документами закрывала. Вину не признавала, говорила, что готова сотрудничать со следствием», — рассказал порталу «Ридус» один из участников судебного процесса.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров