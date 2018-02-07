22:36 07 февраля 2018 2

Елену Шишмареву подозревали в мошенничестве и превышении должностных полномочий Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Заместителя министра здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву, которую суд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве, нашли мертвой в собственном доме. По предварительной версии, женщина покончила с собой.

Елену Шишмареву подозревали в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщает телеканал 360. Следствие полагает, что по требованию замминистра одно из медучреждений республики насильно направляло своих сотрудников на курсы повышения квалификации в ИПК «Прогресс» — в случае несогласия к работникам применялись санкции якобы по указанию Шишмаревой. За два года фирма заключила сотни договоров на восемь миллионов рублей, пять из которых поступили на счет подруги Шишмаревой, завкафедрой Казанского федерального университета Елены Фахрутдиновой.

3 февраля суд решил отправить Елену Шишмареву под домашний арест до 1 апреля. «Она была расстроена и подавлена, заплаканная. Лицо документами закрывала. Вину не признавала, говорила, что готова сотрудничать со следствием», — рассказал порталу «Ридус» один из участников судебного процесса.