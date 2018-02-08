Свердловский суд разберется в претензиях Минспорта РФ к уральскому олигарху

В Арбитражном суде Свердловской области готовится к рассмотрению иск Министерства спорта РФ к АО «Синара-Девелопмент» — генеральному подрядчику реконструкции Центрального стадиона в Екатеринбурге. В Минспорта утверждают, что в прошлом году компания нарушила условия госконтрактов, за что с нее требуют почти 350 миллионов рублей.
Третьими лицами по искам выступают АНО «Арена-2018», осуществляющее экспертизу стадионов, и ФГУП «Спорт-ИН» (ответственно за строительство стадионов, в том числе екатеринбургского). В пресс-службе последнего «URA.RU» пояснили, что суть исков относится к прошедшим периодам, когда были допущены отклонения по определенным видам работ. «Сумма штрафов обусловлена условиями контрактов, где штрафные санкции рассчитываются в процентном отношении от суммы контракта», — пояснил представитель ФГУП.
В региональном арбитражном суде «URA.RU» сообщили, что сейчас иск к компании «Синара-Девелопмент» (президент — Дмитрий Пумпянский, компания входит в дивизиональный холдинг «Группы Синара») проходит стадию регистрации. Производство еще не возбуждено. Представители «Синары» не смогли оперативно ответить на запрос «URA.RU» по поводу иска Минспорта.
Как ранее писало «URA.RU», министерство направило в суды шесть исков к застройщикам стадионов. Общая сумма претензий составляет 2,9 миллиарда рублей. В ФГУП «Спорт-ИН» утверждают, что суды не повлияют на конечные сроки завершения строительства стадионов.