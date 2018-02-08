Заявочный комитет Экспо-2025 выбрал в качестве символа екатеринбургской заявки матрешку. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram призвал уральцев делиться фотографиями и рисунками самых необычных русских игрушек. Победитель конкурса присоединится к делегации в одной из международных поездок.
«Иногда самые лучшие решения — самые очевидные. Послом екатеринбургской заявки на EXPO 2025 станет самый добрый русский символ — русская матрешка. Кстати, именно после Всемирной выставки 1900 года наша матрешка обрела мировую славу. А в 1970 году на выставке в Токио миру показали самую „сложную“ матрешку в истории — 72 куклы одна в другой! Теперь Матрешка приглашает всех людей мира посетить Екатеринбург», — отметил глава региона.
Куйвашев добавил, что в ближайшее время заявочный комитет запустит в соцсетях акцию с хэштегами #Matryoshkа4Expo и #МатрешкаЗаЭкспо в поддержу заявки. Помимо этого, губернатор дополнительно мотивировал уральцев, объявив личный конкурс. «Ищите интересные матрешки в путешествиях. Рисуйте их сами. Фантазируйте! Матрешка XXI века должна быть по-настоящему крутой, современной!» — призвал подписчиков Евгений Куйвашев.
Напомним, что столица Урала является кандидатом на проведение Экспо-2025. В случае одобрения заявки в Екатеринбурге будет возведен город будущего, миссией которого станет улучшение качества жизни людей в любой точке мира с помощью инновационных решений. Среди городов, желающих принять мероприятие, также значатся Баку (Азербайджан) и Осака (Япония).