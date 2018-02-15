{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:18  15 февраля 2018 1

На Урале судят семью, убившую почтальона ради сумки с пенсиями

Эмму Карданову убила пенсионерка, которой она принесла пенсиюФото: Почта России

В Свердловском суде начался процесс над 64-летней Людмилой Рыжковой и ее 30-летним сыном Константином Рыжковым, которые обвиняются в убийстве почтальона, 60-летней Эммы Кардановой, разносившей пенсии. О начале процесса по нашумевшему преступлению сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мать и сын Рыжковы обвиняются по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Как сообщало ранее «URA.RU», по версии следствия 17 февраля 2017 года почтальонка принесла Рыжковой пенсию. Как только Карданова вошла в квартиру, Рыжкова обездвижила ее электрошокером. Потом сын бил женщину, а его мать ее резала. Рыжковым достались 240 тысяч рублей, найденные в сумке почтальонки. После этого они выбросили труп на лестничную площадку этажом ниже.

При аресте пожилая женщина пожаловалась, что очень больна и содержит на пенсию 29-летнего сына-иждивенца. Дома у нее во время обыска нашли 186 тысяч рублей, куда делись остальные деньги — неизвестно. Раньше Рыжкова работала коллектором и выбивала долги.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров