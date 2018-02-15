На Урале судят семью, убившую почтальона ради сумки с пенсиями

12:18 15 февраля 2018 1

Эмму Карданову убила пенсионерка, которой она принесла пенсию Фото: Почта России

В Свердловском суде начался процесс над 64-летней Людмилой Рыжковой и ее 30-летним сыном Константином Рыжковым, которые обвиняются в убийстве почтальона, 60-летней Эммы Кардановой, разносившей пенсии. О начале процесса по нашумевшему преступлению сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мать и сын Рыжковы обвиняются по статьям «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Как сообщало ранее «URA.RU», по версии следствия 17 февраля 2017 года почтальонка принесла Рыжковой пенсию. Как только Карданова вошла в квартиру, Рыжкова обездвижила ее электрошокером. Потом сын бил женщину, а его мать ее резала. Рыжковым достались 240 тысяч рублей, найденные в сумке почтальонки. После этого они выбросили труп на лестничную площадку этажом ниже.

При аресте пожилая женщина пожаловалась, что очень больна и содержит на пенсию 29-летнего сына-иждивенца. Дома у нее во время обыска нашли 186 тысяч рублей, куда делись остальные деньги — неизвестно. Раньше Рыжкова работала коллектором и выбивала долги.