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22 февраля 2018
21 февраля 2018
07:41  22 февраля 2018 0

ЦБ утвердил план санации банка «Советский»

Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, новые деньги, банкноты, рубли, 200 рублей, 2000 рублей
Банк входит в топ-200 российских финансовых организаций по размеру активовФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Отзывы лицензий у банков
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Центробанк объявил о санации банка «Советский» и утвердил план по предупреждению его банкротства, говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк входит в топ-200 российских финансовых организаций по размеру активов.

Санацией «Советского» займется Фонд консолидации банковского сектора, сообщает «Национальная служба новостей». В первую очередь ему предстоит провести анализ финансового положения банка, чтобы определить перечень мер, необходимых для предупреждения банкротства «Советского». Кроме того, требуется обеспечить бесперебойную деятельность банка «Советский» по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

С октября 2015 года Банк России ввел в «Советском» временную администрацию. Через год стало известно, что санатором выступит ПАО «Татфондбанк». Однако в феврале ПАО «Татфондбанк» лишилось лицензии и ЦБ в феврале 2017 года снова ввел в банк «Советский» временную администрацию в лице АСВ.

Екатерина Бойбородина
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