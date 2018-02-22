ЦБ утвердил план санации банка «Советский»

07:41 22 февраля 2018 0

Банк входит в топ-200 российских финансовых организаций по размеру активов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Центробанк объявил о санации банка «Советский» и утвердил план по предупреждению его банкротства, говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк входит в топ-200 российских финансовых организаций по размеру активов.

Санацией «Советского» займется Фонд консолидации банковского сектора, сообщает «Национальная служба новостей». В первую очередь ему предстоит провести анализ финансового положения банка, чтобы определить перечень мер, необходимых для предупреждения банкротства «Советского». Кроме того, требуется обеспечить бесперебойную деятельность банка «Советский» по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств.

С октября 2015 года Банк России ввел в «Советском» временную администрацию. Через год стало известно, что санатором выступит ПАО «Татфондбанк». Однако в феврале ПАО «Татфондбанк» лишилось лицензии и ЦБ в феврале 2017 года снова ввел в банк «Советский» временную администрацию в лице АСВ.