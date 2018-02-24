Террористы ИГ разбегаются из тюрем сирийских союзников США

Несколько террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) совершили побег от боевиков так называемых «Сил демократической Сирии». Сегодня в тюрьмах «СДС», которые получают поддержку США, находятся тысячи представителей конкурирующих организаций.
Порядка 500 заключенных — сирийцы, остальные — граждане других государств, участвующие в гражданской войне на территории республики, сообщает Life.Ru. По мнению телеканала CNN, который сообщил о побеге, подконтрольные США силы не справляются с задачей эффективной изоляции задержанных.
Собственно, сами массовые задержания подозреваемых в сочувствии к ИГ приводят к разрастанию террористической сети. Действующие террористы зачастую вербуют новых сторонников прямо в местах заключения, куда их доставляют силовики международной коалиции. Пытаясь бороться с этим, американцы пытаются экстрадировать боевиков на родину. Но это не встречает понимания у властей государств, откуда те родом. Одновременно на американских базах «Ат-Танф» и «Шаддади» в Сирии фактически ведется подготовка боевиков, пополняющих террористические структуры, сообщает телеканал 360.