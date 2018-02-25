16:59 25 февраля 2018 4

Поздравление Анастасии разозлило женщин, но порадовало мужчин Instagram Анастасии Решетовой

В Сети обсуждают сексистское поздравление модели Анастасии Решетовой, которое возмутило подписчиц женского пола и порадовало большинство мужчин. Фотографию с провокационной подписью она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Желаю вкусного борща, хорошего массажа и кроткого молчания со стороны вашей женщины. Пусть знает свое место!» — пишет Анастасия. Кстати, модель известна не только своими «глубокомысленными» комментариями в соцсетях, но и тем, что она встречается с рэпером Тимати.

Возмущенные подписчицы сразу же отреагировали на оскорбительное с их точки зрения высказывание. «Дай бог ей мозгов», «Знает свое место? Собака что ли?», «И ты знай свое место», «Про себя пишет», «Не забудь свое у ЕГО ног место, Настя», «Сексистка!» — возмущаются фанаты. Другие решили, что это поздравление — всего лишь сарказм: «это стеб, она не загоняет вас на кухню», «Настя написала с сарказмом поздравления, а вы уже написали всякий бред и оскорбления в ее адрес».