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06 марта 2018
05 марта 2018
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03 марта 2018
23:13  05 марта 2018 0

В Нижневартовске трое подростков сбежали из больницы

Клипарт октябрь. Нижневартовск., трубы, котельная, тепло, отопление
В больницу девушку поместили для определения ее статусаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудники нижневартовской полиции разыскивают 17-летнюю Ирину Сопочинскую. Еще 3 марта девушка вместе с двумя подростками сбежала из палаты Окружной клинической детской больницы. После инцидента работники медучреждения обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции проверили компьютерные клубы, вокзалы, торговые центры, подъезды городских домов. В результате двое пропавших подростков нашлись. Однако 17-летняя девушка остается не найденной, пишет nv86.ru.

По данным правоохранительных органов, девушка сбегает второй раз. Ранее она проживала в поселке Аган, откуда сбежала в первый раз и была найдена стражами порядка в городе Покачи. В тот момент до «выяснения обстоятельств и принятия решения о ее статусе», как пояснили в пресс-службе УМВД Нижневартовска, девушка была помещена в ОКДБ Нижневартовска, откуда сбежала снова.

Предположительно девушка могла уехать в сторону Лангепаса», —говорят в пресс-службе Нижневартовска. Кроме того, полиция попросила всех, кому известно о нахождении подростка, сообщить информацию в УМВД по телефонам: 02, 41 — 62 — 26.

Иван Шестак
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