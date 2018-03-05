В Нижневартовске трое подростков сбежали из больницы

Сотрудники нижневартовской полиции разыскивают 17-летнюю Ирину Сопочинскую. Еще 3 марта девушка вместе с двумя подростками сбежала из палаты Окружной клинической детской больницы. После инцидента работники медучреждения обратились в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции проверили компьютерные клубы, вокзалы, торговые центры, подъезды городских домов. В результате двое пропавших подростков нашлись. Однако 17-летняя девушка остается не найденной, пишет nv86.ru.
По данным правоохранительных органов, девушка сбегает второй раз. Ранее она проживала в поселке Аган, откуда сбежала в первый раз и была найдена стражами порядка в городе Покачи. В тот момент до «выяснения обстоятельств и принятия решения о ее статусе», как пояснили в пресс-службе УМВД Нижневартовска, девушка была помещена в ОКДБ Нижневартовска, откуда сбежала снова.
Предположительно девушка могла уехать в сторону Лангепаса», —говорят в пресс-службе Нижневартовска. Кроме того, полиция попросила всех, кому известно о нахождении подростка, сообщить информацию в УМВД по телефонам: 02, 41 — 62 — 26.