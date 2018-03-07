Поездки в такси подорожают в два раза

23:32 07 марта 2018 7

Трудовой день водителей будет ограничен 8 часами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

До конца марта в Госдуму РФ будет внесен законопроект о такси. Предполагается, что нормативно-правовой акт ограничит рабочее время водителей, а это неизбежно отразится и на стоимости поездок.

«Если правительство во время весенней сессии Госдумы не активизирует работу по изменению законодательства, регулирующего деятельность такси, то внесение законопроекта инициируем мы», — рассказал член комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Старовойтов.

По словам депутата, легальные таксисты, которые взяли в аренду автомобиль, вынуждены платить за ее использование от полутора до двух тысяч рублей в сутки. Чтобы покрыть аренду и заработать хоть какие-то деньги сверх того, многим водителям приходится работать по 12 -16 часов.

Как передает «Федеральное агентство новостей», если законопроект вступит в силу, то трудовой день водителей будет ограничен 8 часами. Отметим, законопроект «О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации» был составлен еще два года назад. Его автором является замглавы Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Правительство РФ представленный вариант пока не согласовало.