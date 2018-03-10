Ямальская бизнес-леди осталась без одежды за долги

09:45 10 марта 2018 3

В счет задолженности у женщины конфисковали одежду Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Судебные приставы арестовали одежду бизнес-леди из Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа за долги. Под санкции попали пальто и пуховики стоимостью порядка 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники регионального УФСПП явились в бутик одежды, принадлежащий женщине, с намерением конфисковать товар, так как предпринимательница не выплатила налоги, сборы, страховые взносы в размере 367 тысяч рублей. Однако женщина подала ходатайство о самостоятельной реализации имущества.

Все вырученные от продажи деньги она должна будет перечислить на депозитный счет подразделения судебных приставов в течение десяти дней со дня вынесения постановления. Если же это ей не удастся, то судебные приставы все же арестуют товар.