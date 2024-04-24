В Ноябрьске полицейские задержали жителя ХМАО, который искал «закладку» в лесу

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Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, задержание
В лесу Ноябрьска полиция задержала наркомана из ХМАО Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции в лесу задержали жителя Сургутского района ХМАО. В кармане у задержанного был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ноябрьского линейного отдела по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали в лесном массиве 24-летнего жителя Сургутского района ХМАО. Полицейские обнаружили в кармане куртки подозреваемого сверток, в котором находилось 48,69 грамма синтетического наркотика», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

При первичном осмотре молодой человек сам сознался, что в свертке находятся запрещенные вещества, что подтвердила последующая экспертиза. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, но получал административные взыскания за нарушения общественного порядка. Задержанный рассказал, что наркотики употребляет с декабря прошлого года.

Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

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В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции в лесу задержали жителя Сургутского района ХМАО. В кармане у задержанного был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ноябрьского линейного отдела по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали в лесном массиве 24-летнего жителя Сургутского района ХМАО. Полицейские обнаружили в кармане куртки подозреваемого сверток, в котором находилось 48,69 грамма синтетического наркотика», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. При первичном осмотре молодой человек сам сознался, что в свертке находятся запрещенные вещества, что подтвердила последующая экспертиза. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, но получал административные взыскания за нарушения общественного порядка. Задержанный рассказал, что наркотики употребляет с декабря прошлого года. Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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