В Ноябрьске полицейские задержали жителя ХМАО, который искал «закладку» в лесу

24 апреля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В лесу Ноябрьска полиция задержала наркомана из ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции в лесу задержали жителя Сургутского района ХМАО. В кармане у задержанного был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ноябрьского линейного отдела по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали в лесном массиве 24-летнего жителя Сургутского района ХМАО. Полицейские обнаружили в кармане куртки подозреваемого сверток, в котором находилось 48,69 грамма синтетического наркотика», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. При первичном осмотре молодой человек сам сознался, что в свертке находятся запрещенные вещества, что подтвердила последующая экспертиза. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, но получал административные взыскания за нарушения общественного порядка. Задержанный рассказал, что наркотики употребляет с декабря прошлого года. Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции в лесу задержали жителя Сургутского района ХМАО. В кармане у задержанного был обнаружен сверток с синтетическим наркотиком, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ноябрьского линейного отдела по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали в лесном массиве 24-летнего жителя Сургутского района ХМАО. Полицейские обнаружили в кармане куртки подозреваемого сверток, в котором находилось 48,69 грамма синтетического наркотика», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. При первичном осмотре молодой человек сам сознался, что в свертке находятся запрещенные вещества, что подтвердила последующая экспертиза. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, но получал административные взыскания за нарушения общественного порядка. Задержанный рассказал, что наркотики употребляет с декабря прошлого года. Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.