07:24 13 марта 2018 6

«Кандидат против всех» сделала очередное громкое заявление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак в ходе дебатов назвала «лохами» российских избирателей. Сам же процесс выборов она сравнила с казино.

«По поводу лохов — если люди 18 лет выбирают одну и ту же власть, не понимая, к чему это приводит, то как еще они называются? — заявила Собчак в эфире ТВЦ. — Ну вы же знаете, кто выиграет на этих выборах, так же, как знаю я. Вы знаете, что в казино всегда выигрывает казино. Поэтому не будьте лохами, которые раз за разом приходят в это казино в надежде выиграть!»

Слова телеведущей не нашли поддержки у присутствующих на дебатах оппонентов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прямо заявил, что Собчак занимается «пропагандой против Путина». Максим Шевченко, представляющий Павла Грудинина, сказал, что слово «лохи» выражает «реальное отношение к народу касты», к которой принадлежит экс-ведущая «Дома-2». «Девочки в казино тоже получают свою долю, понимаете?» — намекнул Шевченко.

Голосование, на котором будет определен президент России, состоится 18 марта. На высший пост в государстве претендуют восемь кандидатов: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Павел Грудинин (КПРФ), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).