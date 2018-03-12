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12 марта 2018
Главные новости Москвы
09:39  12 марта 2018 9

Собчак хочет отменить статью за экстремизм

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения
Собчак опять поспорила с ЖириновскимФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты России, предложила упразднить 282-ю статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за экстремизм. На ее взгляд, эта норма используется для борьбы с «несогласными».

«В нашей программе, как вы знаете, мы выступаем за отмену 282-й статьи. Потому что эта статья, которая была сделана якобы для борьбы с экстремистами, используется против людей, которые ставят лайки постам несогласных в России», — цитирует слова Собчак «Федеральное агентство новостей». Оппонирующий экс-ведущей «Дома-2» лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что, если пойти ей навстречу, страна «зальется пожарами межэтнических и межрелигиозных столкновений». Поэтому, в лучшем случае, статью можно откорректировать.

Дискуссия состоялась в рамках очередных теледебатов, которые в этот раз обошлись без скандала. Ранее, как сообщало «URA.RU», Жириновский обматерил Собчак прямо в эфире. Та, в свою очередь, решила «охолонуть дедушку» и облила оппонента водой, сообщила «Национальная служба новостей». Теперь оба претендента на высший государственный пост жалуются друг на друга в Генпрокуратуру.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Владимир Васин
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