Собчак хочет отменить статью за экстремизм

Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты России, предложила упразднить 282-ю статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за экстремизм. На ее взгляд, эта норма используется для борьбы с «несогласными».
«В нашей программе, как вы знаете, мы выступаем за отмену 282-й статьи. Потому что эта статья, которая была сделана якобы для борьбы с экстремистами, используется против людей, которые ставят лайки постам несогласных в России», — цитирует слова Собчак «Федеральное агентство новостей». Оппонирующий экс-ведущей «Дома-2» лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что, если пойти ей навстречу, страна «зальется пожарами межэтнических и межрелигиозных столкновений». Поэтому, в лучшем случае, статью можно откорректировать.
Дискуссия состоялась в рамках очередных теледебатов, которые в этот раз обошлись без скандала. Ранее, как сообщало «URA.RU», Жириновский обматерил Собчак прямо в эфире. Та, в свою очередь, решила «охолонуть дедушку» и облила оппонента водой, сообщила «Национальная служба новостей». Теперь оба претендента на высший государственный пост жалуются друг на друга в Генпрокуратуру.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).