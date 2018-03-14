Венедиктов предрек России изоляцию в ближайшие годы

По мнению главного редактора «Эхо Москвы», в будущем Россия станет еще более изолированной страной
Российский журналист, историк и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что в ближайшие шесть лет Россия станет еще более изолированной страной от других государств, нежели сейчас. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Вдудь».
«Если ничего случится, то мы будем в более изолированной ситуации. Будут приняты законы, ограничивающие Интернет и распространение информации в Интернете. Пятая колонна превратится в пятую колонку», — рассказал Венедиктов ведущему Юрию Дудю.
Поясняя высказывание о «пятой колонке», гость программы напомнил о том, что россиян уже лишают свободы за репосты и лайки в социальных сетях, и со временем такая практика станет еще более распространенной.