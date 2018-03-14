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14 марта 2018
13 марта 2018
02:58  14 марта 2018 0

Венедиктов предрек России изоляцию в ближайшие годы

Презентация книги Петра Авена
По мнению главного редактора «Эхо Москвы», в будущем Россия станет еще более изолированной странойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский журналист, историк и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что в ближайшие шесть лет Россия станет еще более изолированной страной от других государств, нежели сейчас. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Вдудь».

«Если ничего случится, то мы будем в более изолированной ситуации. Будут приняты законы, ограничивающие Интернет и распространение информации в Интернете. Пятая колонна превратится в пятую колонку», — рассказал Венедиктов ведущему Юрию Дудю.

Поясняя высказывание о «пятой колонке», гость программы напомнил о том, что россиян уже лишают свободы за репосты и лайки в социальных сетях, и со временем такая практика станет еще более распространенной.

Александр Черноскутов
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