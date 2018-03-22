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22 марта 2018
21 марта 2018
08:04  22 марта 2018 0

Шойгу сравнил армию России с ледоколом. «Можем плыть, и плыть, и плыть»

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
По словам министра, Россия богата талантливыми людьмиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в стране есть огромное количество творческих и талантливых людей, в том числе поэтов и композиторов. При этом он подчеркнул культурную самостоятельность российской армии. Об этом он заявил на церемонии награждения авторов песен-победителей Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда».

«Мы — как ледокол. У нас все свое — можем плыть, и плыть, и плыть. У нас свои театры. У нас свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии, своя наука. У нас своя „Юнармия“. И это все — армия нашей страны», — цитирует Life.ru Шойгу. По его мнению, Россия богата талантливыми людьми, в том числе теми, «от которых мы еще не успели устать», что наглядно продемонстрировал состоявшийся конкурс.

Шойгу также выразил уверенность, что Департамент культуры Минобороны организует большой концертный тур участников «Новой звезды» по гарнизонам Вооруженных сил России. Ранее министр обороны РФ призвал российских военных и гражданских ученых объединиться для работы над созданием искусственного интеллекта, напоминает «Федеральное агентство новостей». Он подчеркнул, что это необходимо во избежание технологических и экономических угроз России.

Иван Шестак
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