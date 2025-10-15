РИА Новости: Macan не пришел в военкомат в Москве

Macan не пришел в сборный пункт военкомата
Macan не пришел в сборный пункт военкомата

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в назначенное время не прибыл в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве 15 октября. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Macan (Андрей Косолапов) не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве в среду», — пишет РИА Новости. По данным агентства, в среду утром представители СМИ ожидали прибытия артиста возле призывного пункта, однако он так и не появился.

При этом telegram-канал Shot пишет, что рэпер не должен сегодня появиться в военкомате. По данным канала, дата — 15 октября, — фейковая. Косолапов должен отправиться в армию только в конце ноября, утверждает Shot.

Ранее музыкант Macan сообщил в соцсетях о том, что самостоятельно явился в военкомат, где ему была вручена повестка на военную службу. Артист опроверг появившиеся в ряде источников сведения о якобы имевшем место задержании и попытках скрыться от службы. По имеющейся информации, одним из наиболее вероятных вариантов прохождения службы для Косолапова рассматривается элитный Семеновский полк.

