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Главные новости Пермского края
12:28  30 марта 2018 0

Решетников обсудит с руководством ВГТРК будущее пермского телевидения

Клипарт. Выключенный телевизор, телевизор, телевидение, ТВ, пульт, выключенный телевизор
Один из старейших руководителей пермского телевидения готовится оставить свой постФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Медиавойны и перестановки в СМИ
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В Прикамье прилетит один из руководителей ВГТРК и встретится с главой региона Максимом Решетниковым. Скорее всего, речь зайдет и о смене руководства в пермском филиале компании.

В пятницу, 30 марта, Пермь посетит заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Рифат Сабитов. Известно, что он встретится с губернатором Максимом Решетниковым. В пресс-службе губернатора подтвердили факт встречи, но информацию о содержании беседы информацию обещали предоставить позднее.

Визит может быть связан в том числе с перестановками в региональном филиале ВГТРК — ГТРК «Пермь». Ожидается, что в ближайшее время должность директора после почти 19 лет работы оставит бывший вице-губернатор Пермской области Валерий Сергеев (он может стать советником Сабитова). Новым руководителем ГТРК станет Игорь Южанинов, известный в Прикамье по работе главным редактором телекомпании «Рифей-Пермь». Последнее время Южанинов был начальником одного из управлений Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Стефан Савелли
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