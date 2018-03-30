Решетников обсудит с руководством ВГТРК будущее пермского телевидения

В Прикамье прилетит один из руководителей ВГТРК и встретится с главой региона Максимом Решетниковым. Скорее всего, речь зайдет и о смене руководства в пермском филиале компании.
В пятницу, 30 марта, Пермь посетит заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Рифат Сабитов. Известно, что он встретится с губернатором Максимом Решетниковым. В пресс-службе губернатора подтвердили факт встречи, но информацию о содержании беседы информацию обещали предоставить позднее.
Визит может быть связан в том числе с перестановками в региональном филиале ВГТРК — ГТРК «Пермь». Ожидается, что в ближайшее время должность директора после почти 19 лет работы оставит бывший вице-губернатор Пермской области Валерий Сергеев (он может стать советником Сабитова). Новым руководителем ГТРК станет Игорь Южанинов, известный в Прикамье по работе главным редактором телекомпании «Рифей-Пермь». Последнее время Южанинов был начальником одного из управлений Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.