Уралец «заминировал» поезд «Новый Уренгой — Москва», чтобы вернуть свою барсетку

13:55 03 апреля 2018 0

Мужчина пытался незаконным способом вернуть забытые в поезде вещи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дело жителя Свердловской области, который «заминировал» поезд «Новый Уренгой — Москва», направили в суд. С помощью звонка о ложном минировании мужчина хотел как можно быстрее вернуть свои личные вещи, оставленные в вагоне.

Обвиняемый сошел с поезда в Екатеринбурге, рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. Однако в скором времени он обнаружил, что оставил в вагоне свою барсетку. Спустя четыре часа мужчина позвонил на дежурный номер РЖД, где ему сказали, что вернуть вещи можно будет только после прибытия поезда на конечную станцию. Такой ответ уральца не устроил, и он решил остановить состав незаконным путем — сообщил о том, что в вагоне, где остались его вещи, заложена бомба.

Из-за звонка мужчины из поезда были эвакуированы все пассажиры и сотрудники. Полицейский и кинолог с собакой никакой бомбы не обнаружили, а найденную барсетку передали сотрудникам поездной бригады. Лжеминера удалось установить быстро, теперь же его дело рассмотрит суд.