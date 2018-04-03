{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,29
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
13:55  03 апреля 2018 0

Уралец «заминировал» поезд «Новый Уренгой — Москва», чтобы вернуть свою барсетку

Виды Перми, чай, ржд, купейный вагон, купе, туризм, путешествие поездом, стакан, подстаканник
Мужчина пытался незаконным способом вернуть забытые в поезде вещиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Дело жителя Свердловской области, который «заминировал» поезд «Новый Уренгой — Москва», направили в суд. С помощью звонка о ложном минировании мужчина хотел как можно быстрее вернуть свои личные вещи, оставленные в вагоне.

Обвиняемый сошел с поезда в Екатеринбурге, рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО. Однако в скором времени он обнаружил, что оставил в вагоне свою барсетку. Спустя четыре часа мужчина позвонил на дежурный номер РЖД, где ему сказали, что вернуть вещи можно будет только после прибытия поезда на конечную станцию. Такой ответ уральца не устроил, и он решил остановить состав незаконным путем — сообщил о том, что в вагоне, где остались его вещи, заложена бомба.

Из-за звонка мужчины из поезда были эвакуированы все пассажиры и сотрудники. Полицейский и кинолог с собакой никакой бомбы не обнаружили, а найденную барсетку передали сотрудникам поездной бригады. Лжеминера удалось установить быстро, теперь же его дело рассмотрит суд.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров