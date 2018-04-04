Известный российский актер получил травму на съемках криминального сериала

21:31 04 апреля 2018 1

Юрий Назаров неудачно поскользнулся Фото: commons.wikimedia.org

В Муромской области во время съемок криминального сериала «Полярный-17» пострадал народный артист России Юрий Назаров. Со съемочной площадки его увезли на «скорой».

По словам очевидцев, 80-летний актер поскользнулся и сильно ударился головой. По приезду в больницу выяснилось, что травма не опасная, и его перевели на амбулаторное лечение, сообщает «ХибИнформБюро».

Юрий Назаров за свою жизнь снялся в более чем 250 фильмах и сериалах. В том числе таких известных, как «Земля Санникова», «Андрей Рублев», «Маленькая Вера». Сериал «Полярный-17» выйдет на экраны в декабре. В нем будет рассказываться о жизни северного города в период девяностых годов прошлого века.