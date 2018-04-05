Российские учителя пожаловались на травлю и насилие со стороны учеников

08:35 05 апреля 2018 0

Подростки «атакуют» не только сверстников, но и педагогов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Порядка 70 процентов учителей российских школ сталкивались с агрессией, насилием и травлей со стороны учеников. Эта информация прозвучала на конференции «Насилие в образовательной среде», прошедшей при участии Минобрнауки.

Экспертами Высшей школы экономики было опрошено 2,8 тысячи педагогов из 75 регионов РФ. «При этом 50% сталкивались с буллингом (агрессия со стороны подростков) два-три раза, а 6% учителей подвергаются травле со стороны учеников регулярно», — приводит результаты опроса «Коммерсант». При этом учителя с низким достатком становятся объектами нападок вдвое чаще своих материально обеспеченных коллег. В Югре, как сообщало «URA.RU», педагоги вынуждены были публично потребовать защиты от школьников. Бывает, что агрессия приводит к необратимым последствиям. Так случилось в ноябре 2017 года, когда учащийся столичного колледжа ради селфи убил 44-летнего классного руководителя и отца троих детей Сергея Данилова, сообщает «Русская планета».

Жертвами становятся и сами подростки. 61% школьников признали, что сверстники периодически унижают их словесно, 21% получали угрозы физического насилия — и в 9% случаев эти угрозы исполнялись. При этом сообщают об агрессии по отношению к другим лишь 3% учеников, а по отношению к себе — и вовсе один процент.

Периодически ситуация переходит все границы. Как писало «URA.RU», подобное произошло в Перми: 15 января два подростка устроили резню в одном из классов начальной школы — пострадали 15 человек, в том числе 17 ножевых ранений получила вставшая на защиту малышей учительница Наталья Шагулина. Несколько дней спустя в Бурятии девятиклассник бросил бутылку с зажигательной смесью в класс, где шел урок. Когда школьники и педагог попытались выбежать, он напал на них с топором — пострадали семь человек.