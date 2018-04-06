Украинские радикалы создали патруль для борьбы с пасхальными куличами

02:38 06 апреля 2018 0

Киевским радикалам не нравится русское слово «Кулич» Фото: Илья Московец © URA.RU

Украинские националисты в преддверии праздника Пасхи призвали население страны отказаться от употребления слова «кулич». По мнению радикалов, на улицы Киева необходимо вывести специальный патруль, который искоренит русское слово из общественного пространства.

«Есть в Киеве в публичном пространстве „куличи“? Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу, чтобы пытались наши паски какими-то собачьими „куличами“ обозвать» — цитирует заявление украинского радикала Евгения Карася «Федеральное агентство новостей».



Как ранее сообщал телеканал RT, в ночь на 3 апреля представители украинских национальных батальонов захватили православную церковь в одном из сел Ровенской области. По словам местных жителей, вооруженное вторжение происходило при полном бездействии местной полиции.