Завод, отравляющий челябинцев, оштрафовали за выбросы и приостановили его работу

Копейский машиностроительный завод привлекли к административной ответственности после проверки Росприроднадзора. Инспекторы ведомства обнаружили, что количество выбросов с предприятия в атмосферу превышает допустимые нормы.
Южноуральский завод как юридическое лицо и несколько его сотрудников оштрафовали на общую сумму 254 тысячи рублей, рассказали в Росприроднадзоре. Временно приостановлено действие его разрешения на выброс загрязняющих веществ. Суд также удовлетворил требование ведомства о приостановке работы литейного цеха Копейского машиностроительного завода. Использование шеститонной электродуговой печи запретили на три месяца.
Ранее челябинский депутат Госдумы Виталий Пашин обвинил Минприроды в попытке скрыть информацию о вредных выбросах в Челябинске, жители которого многократно жаловались на ужасную экологическую обстановку. Два ведомства — Росприроднадзор и Минприроды — представили депутату абсолютно разные данные о выбросах с предприятий.
Между тем власти Челябинской области в марте представили комплексную программу экологического развития региона. Губернатор Борис Дубровский рассказал, что одна из основных целей — снизить количество выбросов в атмосферу к 2020 году не меньше чем на одну треть.