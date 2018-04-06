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06 апреля 2018
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Главные новости Челябинской области
14:59  06 апреля 2018 1

Завод, отравляющий челябинцев, оштрафовали за выбросы и приостановили его работу

Рабочая поездка губернатора Дубровского в Ашу. Челябинск, дым, зима, смог, труба
Копейский машиностроительный завод не прошел проверку РосприроднадзораФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Копейский машиностроительный завод привлекли к административной ответственности после проверки Росприроднадзора. Инспекторы ведомства обнаружили, что количество выбросов с предприятия в атмосферу превышает допустимые нормы.

Южноуральский завод как юридическое лицо и несколько его сотрудников оштрафовали на общую сумму 254 тысячи рублей, рассказали в Росприроднадзоре. Временно приостановлено действие его разрешения на выброс загрязняющих веществ. Суд также удовлетворил требование ведомства о приостановке работы литейного цеха Копейского машиностроительного завода. Использование шеститонной электродуговой печи запретили на три месяца.

Ранее челябинский депутат Госдумы Виталий Пашин обвинил Минприроды в попытке скрыть информацию о вредных выбросах в Челябинске, жители которого многократно жаловались на ужасную экологическую обстановку. Два ведомства — Росприроднадзор и Минприроды — представили депутату абсолютно разные данные о выбросах с предприятий.

Между тем власти Челябинской области в марте представили комплексную программу экологического развития региона. Губернатор Борис Дубровский рассказал, что одна из основных целей — снизить количество выбросов в атмосферу к 2020 году не меньше чем на одну треть.

Дарья Корчак
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