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06 апреля 2018
05 апреля 2018
04 апреля 2018
20:50  06 апреля 2018 0

Решетников встретился с Верховным муфтием РФ перед масштабным мероприятием

Решетников провел встречу с ТаджуддиномФото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с Шейх Уль-Ислам Талгатом Сафа Таджуддином, председателем Центрального Духовного управления мусульман России, Верховным муфтием РФ. Встреча состоялась в преддверии VIII межрегионального форума «Мусульманский мир — 2018», который стартовал в регионе 5 апреля.

Стороны обсудили взаимоотношения между представителями традиционных конфессий в Прикамье, рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации губернатора края. Таджуддин отметил многоконфессиональность региона, а Решетников заявил, что «у мусульман есть, чему поучиться». «Вы бережно передаете из поколения в поколение свои традиции: учите детей заботиться о ближнем, уважать старшее поколение, хранить семейные ценности. В Пермском крае проживает более 250 000 представителей мусульманской религии, которые вносят свой вклад в развитие нашего края», — сказал губернатор.

Форум «Мусульманский мир» — ежегодное масштабное событие, направленное на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих ислам. В этот раз оно проходит с 5 по 8 апреля на площадке выставочного центра «Пермская ярмарка». В пресс-службе отметили, что в рамках форума жителей Прикамья познакомят с мусульманскими традициями и обычаями. В мероприятии примут участие представители порядка 80 городов России — около 20 тысяч человек. Организаторы представят деловую и развлекательную программы.

Ксения Томашова
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