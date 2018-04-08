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08 апреля 2018
07 апреля 2018
06:08  08 апреля 2018 0

Виктория Скрипаль повторно запросит визу на посещение Великобритании

Племяннице бывшего сотрудника российской разведки отказали в посещении Соединенного Королевства по формальным основаниямФото: PxHere
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Россиянка Виктория Скрипаль в ближайший вторник собирается повторить попытку подать заявление на получение визы в посольстве Великобритании. На этот раз она изменит заявку с учетом указанных ей в первый раз недостатков.

Как сообщает RT со ссылкой на родственницу пострадавших от отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, в заявке, в частности, придется указать дату, когда россиянка намерена покинуть Соединенное Королевство. «При заполнении заявки в консульстве мы обсуждали, что я не могу указать дату возврата, если не знаю, каково их состояние. Может, им понадобится помощь», — цитирует канал слова племянницы Сергея Скрипаля.

Напомним, ранее Виктория Скрипаль публично через средства массовой информации обратилась за помощью в получении визы к главе британского правительства Терезе Мэй. Как ранее писало «URA.RU» дипломаты отказали россиянке в разрешении на въезд в страну по формальным основаниям: Виктория Скрипаль не указала сроки пребывания в стране, а также не смогла подтвердить наличие у нее средств на покупку обратных билетов и проживание в Великобритании. По данным консульства, в анкете россиянка указала, что не работает, не имеет спонсоров или других видов дохода и достаточных сбережений.

Евгений Александров
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