Москвичка получила в обменнике вместо миллиона рублей купюры из «банка приколов»

19:56 11 апреля 2018 0

Женщина хотела обменять миллион рублей на евро Фото: pixabay.com

Жительница Москвы пыталась обменять миллион рублей на евро, однако в помещении обменного пункта ей выдали купюры из «банка приколов». Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Москвичка пришла в операционную кассу, чтобы обменять свои деньги на иностранную валюту. Там к ней подошел мужчина, представившийся начальником пункта обмена валют, пишет РИА «Новости». Он предложил женщине помощь. 52-летняя москвичка передала ему паспорт и деньги, он пересчитал их и поместил в лоток для обмена. После этого злоумышленник вышел из кассы, а уже на улице пострадавшая поняла, что в пачке лежат купюры из «банка приколов».

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.