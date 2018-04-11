В российских аптеках из-за обвала рубля резко подорожают лекарства

20:52 11 апреля 2018 0

Даже в отечественных лекарствах есть импортная составляющая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Результатом резкого падения рубля к доллару и евро станет рост цен на лекарства в российских аптеках. Причина — в высокой доле импорта продаваемых в стране медикаментов, говорят специалисты фармрынка.

Согласно данным ежемесячного аудита компании DSM Group, по итогам первых двух месяцев 2018 года доля импортных медпрепаратов в российских аптеках составляет 41,4% от общего объема отечественного рынка. При этом специалисты отмечают, что в реальности цифра может быть еще больше, поскольку для производства отечественных лекарств зачастую также используются иностранные компоненты, сообщает телеканал 360.

Отмечается, что падение рубля в 2014 году привело к повышению цен на лекарства на 17—50%. Обвал национальной валюты, произошедший 11 апреля, при этом считается наиболее существенным с 2016 года.

Тем временем российские медики обещают, что уже через пару лет в российских аптеках появится «лекарство от старости» отечественной разработки. Оно уже разработано и в настоящее время проходит испытание на добровольцах, напоминает агентство Nation News.