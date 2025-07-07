МИД вызвал поверенного в делах Швеции после атаки на диппредставительство России

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Поверенного в делах Швеции вызвали в МИД РФ
Поверенного в делах Швеции вызвали в МИД РФ Фото:

Временный поверенный в делах Швеции был вызван в министерство иностранных дел России 7 июля после атаки на российское торговое представительство в Стокгольме. Об этом сообщают СМИ.

Автомобиль шведского представителя прибыл к зданию МИД РФ в Москве в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее беспилотник сбросил краску на территорию российского торгпредства в Стокгольме. Подобные инциденты происходят уже более года. Российская сторона официально потребовала от шведских властей провести тщательное расследование всех фактов атак беспилотников на российские дипломатические здания.

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Временный поверенный в делах Швеции был вызван в министерство иностранных дел России 7 июля после атаки на российское торговое представительство в Стокгольме. Об этом сообщают СМИ. Автомобиль шведского представителя прибыл к зданию МИД РФ в Москве в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее беспилотник сбросил краску на территорию российского торгпредства в Стокгольме. Подобные инциденты происходят уже более года. Российская сторона официально потребовала от шведских властей провести тщательное расследование всех фактов атак беспилотников на российские дипломатические здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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