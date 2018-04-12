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12 апреля 2018
18:31  12 апреля 2018 0

Беременную певицу застрелили на концерте за отказ выступать стоя. ВИДЕО

Клипарт. Оружие. Челябинск, убийство, пистолет
Женщина выполнила просьбу зала, однако ей отплатили пулейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пакистане во время музыкального выступления застрелили 24-летнюю певицу Симону Самун. Женщина была на шестом месяце беременности.

Перед выступлением исполнительница попросила принести на сцену стул: петь стоя ей было тяжело из-за беременности. Организаторы мероприятия выполнили ее просьбу, однако зрителей возмутил поступок певицы. Они настоятельно просили женщину встать, несколько раз она отказывалась. Когда к сцене подошли трое мужчин и начали забрасывать ее деньгами, Симоне Самун пришлось подняться. Через несколько минут в нее выстрелили. Певицу доставили в больницу, где она скончалась от полученного ранения, передает Life.ru.

«Зритель возмутился ее отказом, поэтому застрелил ее», — считает муж погибшей. Подозреваемым оказался мужчина по имени Тарика Ахмед Джата. Супруг Симоны Самун потребовал осудить его за двойное убийство — его жены и неродившегося ребенка.

Ксения Томашова
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